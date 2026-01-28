Serie A designazioni arbitrali | La Penna per Napoli-Fiorentina Massa dirige Cremonese-Inter

Questa sera vengono annunciate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. La Penna sarà al VAR per Napoli-Fiorentina, mentre Massa dirigerà Cremonese-Inter. Il calendario si apre venerdì con Lazio-Genoa e si chiude martedì con Bologna-Milan.

"> Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, che si aprirà venerdì sera con Lazio-Genoa e si chiuderà martedì con Bologna-Milan. Un fine settimana intenso, con diversi incroci delicati sia in chiave europea sia nella lotta salvezza. Ad aprire il programma sarà Lazio-Genoa (venerdì 30 gennaio, ore 20.45), affidata a Zufferli, con Rossi L. e Zingarelli assistenti, Dionisi quarto uomo e Camplone al VAR, assistito da Guida. Sabato pomeriggio alle 15 toccherà a Pisa-Sassuolo, diretta da Arena, con Bahri e Di Gioia come assistenti, Mariani IV uomo e Paterna al VAR, ancora con Guida AVAR. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

