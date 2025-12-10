Designazioni arbitrali Serie A le scelte dell’AIA per la 15a giornata | scelto Massa per Bologna Juventus Doveri per l’Inter La lista completa
L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 15ª giornata di Serie A, evidenziando le scelte per le gare più importanti. Tra queste, Massa sarà l’arbitro di Bologna-Juventus, mentre Doveri dirigerà l’incontro dell’Inter. Ecco la lista completa delle designazioni assegnate agli ufficiali di gara per il prossimo turno del campionato italiano.
Designazioni arbitrali Serie A, le scelte dell’AIA per la 15a giornata: scelto Massa per Bologna Juventus, Doveri per l’Inter. La lista completa L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 15ª giornata di Serie A 20252026, turno ricco di sfide delicate tanto in zona europea quanto in quella salvezza. Riflettori puntati soprattutto su Genoa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
