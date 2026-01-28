Sergi Roberto rompe il suo digiuno con il Como

Sergi Roberto torna in Italia e si unisce al Como. Dopo aver trascorso del tempo in Spagna, l’ex giocatore del Barcellona ha deciso di riprendere la sua carriera in Serie A. I tifosi del Como sono felici di vedere il loro nuovo acquisto, che ha già iniziato ad allenarsi con la squadra. La sua presenza potrebbe dare una svolta importante al campionato del club.

Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: El Como es el conjunto de moda en la Serie A italiana. A lomos de Cesc Fàbregas y con una inversión generosa en fichajes, el cuadro lombardo está practicando un fútbol atípico en el país de la bota. Confeccionado a imagen y semejanza de su entrenador, con futbolistas técnicos y de buen trato al balón, el equipo se ha instalado en las posiciones europeas una temporada y media después de haber ascendido de categoría. –> –> –> El proyecto a orillas del lago es ambicioso, con los hermanos indonesios Hartono respaldando económicamente a un club que trata de instalarse en la élite transalpina como previo paso al salto continental. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sergi Roberto rompe il suo digiuno con il Como Approfondimenti su Sergi Roberto Como Coppa Italia: Fiorentina-Como: viola in vantaggio con Piccoli, Sergi Roberto la pareggia La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si accende con Piccoli che porta avanti i viola. Fiorentina Como LIVE 1-1: Sergi Roberto risponde a Piccoli! Inizia il secondo tempo All’Artemio Franchi di Firenze si gioca Fiorentina Como, ottavo di finale di Coppa Italia 202526. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. «L'intelligenza tattica di Sergi Roberto è al servizio della squadra». Christensen non riesce a essere sicuro nell’azione che porta all’1-2, lasciando spazio agli avversari. Bresciani fatica a trovare soluzioni, travolto dalla qualità tecnica dei rivali. Sergi Roberto in - facebook.com facebook Diario di bordo da Firenze: - Quarti di finale di Coppa Italia (40 anni dopo il Como di Marchesi) - Terza vittoria consecutiva e 12 gol segnati - Primo gol di Sergi Roberto - Crescita esponenziale di Kuhn - Primo gol di MORATA Che dire... È IL MAGICO COMO x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.