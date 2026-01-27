Coppa Italia | Fiorentina-Como | viola in vantaggio con Piccoli Sergi Roberto la pareggia

La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como si accende con Piccoli che porta avanti i viola. Sergi Roberto trova il pareggio e mantiene aperta la partita. Il Como cerca il colpo al Franchi di Firenze, dove la Fiorentina prova a passare ai quarti. Tra i viola, fuori Kean, Nicolussi Caviglia, Dodo e altri, pronti a difendersi e a giocarsi la qualificazione.

Como al Franchi di Firenze per provare a raggiungere il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Tra i viola non sono in panchina oltre a Kean, ancora alle prese col problema alla caviglia, anche Nicolussi Caviglia, tornato proprio nelle ultime ore al Venezia che lo ha girato al Parma, e Dodo e.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Fiorentina Como Pazza

La partita tra Fiorentina e Como si gioca alle 21 all’Artemio Franchi di Firenze, valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia 202526.

La partita tra Fiorentina e Como si ferma sul 1-1 all’intervallo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fiorentina Como Pazza

Argomenti discussi: Fiorentina-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Fiorentina Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Fiorentina-Como: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia in tv e streaming.

Fiorentina-Como, il risultato in diretta LIVEL'ultimo incrocio di Coppa Italia disputato tra Fiorentina e Como risale al 2004 e si è concluso con la vittoria toscana (3-0). Il miglior marcatore dell’incontro è Luis Oliveira con 2 reti. L’ultimo ... sport.sky.it

Pagina 0 | Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario?Torna la Coppa Italia con l'ultimo degli ottavi di finale rimasto da disputare. Al Franchi la Fiorentina, che in campionato ha perso contro il Cagliari, ospita il Como di Fabregas, in un grande stato ... corrieredellosport.it

Coppa Italia, dopo i primi 45' Fiorentina-Como 1-1: gara secca per andare ai quarti. I viola vogliono salvare una stagione nera. I lariani possono confermare di essere tra le grandi. Chi vince affronta il Napoli il 10 febbraio.al "Maradona". Segui la cronaca testua - facebook.com facebook

Official line-ups and LIVE updates from #Fiorentina vs. #Como in the #CoppaItalia R16 Fiorentina and Como go head-to-head for the opportunity to play Napoli in the Coppa Italia quarter-finals. #FiorentinaComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com