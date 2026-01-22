Referendum resta al comando il fronte del Sì Attesa per la pronuncia del Tar sulle date

Il fronte del Sì, che sostiene la riforma della giustizia, appare in vantaggio secondo le ultime rilevazioni. L’attesa è ora per la pronuncia del Tar sulle date del referendum, mentre il dibattito pubblico rimane acceso. Se si votasse oggi, la maggioranza degli italiani si esprimerebbe a favore della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri.

Se si votasse oggi, il "Sì" alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri sarebbe in vantaggio sugli elettori contrari. A meno di due mesi dalla consultazione fissata - al momento - per il 22 e 23 marzo 2026, l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24 fotografa un Paese diviso, con una maggioranza favorevole alla riforma, ma anche con segnali di riavvicinamento tra le due posizioni. Secondo la rilevazione, il 55% degli italiani oggi voterebbe "Sì" alla riforma della giustizia, mentre il 45% si schiererebbe per il "No". Capitolo affluenza, come ogni votazione referendaria, dovrebbe essere superiore alla media delle votazioni elettorali degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La commissione ferma il referendum sul potenziamento del filobus, si va davanti al TarLa proposta di referendum sull'estensione della rete del filobus a Lecce si trova in stallo, con la commissione che ha deciso di sospenderne la possibilità.

Riforma Nordio, il fronte referendario presenta ricorso al Tar. Intanto i 5 Stelle lanciano la campagna per il "No al Referendum salva-casta"Il fronte referendario contro la riforma Nordio ha presentato ricorso al Tar, contestando la decisione del governo di fissare il referendum per marzo.

