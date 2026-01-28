Selciato danneggiato in corso Mazzini cominciati i lavori di ripristino

Sono iniziati ieri i lavori di riparazione del selciato danneggiato in corso Mazzini, all’inizio del tratto vicino a piazza Boccolino. Le squadre di operai sono già al lavoro per sistemare le buche e le parti rovinate del pavimento, che da tempo creavano disagio ai pedoni e alle auto. La zona sarà transennata per permettere i lavori e garantire la sicurezza di chi passa di lì. I cittadini aspettano che i lavori finiscano in breve tempo, per tornare a camminare senza problemi.

Con l'aggravarsi delle condizioni del manto si è reso necessario un rapido intervento di rifacimento dell'area e con l'occasione è stato rimosso il vecchio stemma araldico oramai danneggiato, sostituito con sanpietrini OSIMO – Sono iniziati ieri i lavori per il ripristino del selciato danneggiato nella parte iniziale di corso Mazzini, lato piazza Boccolino. Con l'aggravarsi delle condizioni del manto si è reso necessario un rapido intervento di rifacimento dell'area e con l'occasione è stato rimosso il vecchio stemma araldico oramai danneggiato, sostituito con sampietrini, essendone presente un altro poco più avanti lungo lo stesso corso Mazzini.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Corso Mazzini Cavità sotto la sede stradale in via Mazzini, da lunedì i lavori di ripristino: come cambia la viabilità A partire da lunedì, i lavori di ripristino della cavità sotto via Mazzini a Jesi comporteranno modifiche alla viabilità. Interventi di ripristino del selciato in due vie del centro: le modifiche alla viabilità Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Corso Mazzini Argomenti discussi: Sanremo, manutenzione stradale: lavori su marciapiedi, mulattiere e segnaletica. + Le mura romane in piazza Castello + Come è logico, poiché la parte posteriore di Palazzo Madama è una porta romana, sotto il selciato di piazza Castello ci sono ancora le fondamenta delle mura della Torino di 2mila anni fa. Eccole in bella vista durante i l facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.