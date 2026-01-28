Scienza un nuovo rilevatore di impronte per monitorare i piccoli mammiferi

Da ildenaro.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo strumento potrebbe cambiare il modo di studiare i piccoli mammiferi. Gli scienziati hanno sviluppato un rilevatore di impronte più preciso, pensato per monitorare meglio la presenza e lo stato di salute di questi animali. Con questa tecnologia, si potrà ottenere un quadro più chiaro di come gli ecosistemi si evolvono, senza disturbare troppo gli abitanti delle foreste.

Un rilevatore più accurato per impronte di mammiferi potrebbe contribuire a rivelare  la salute degli ecosistemi.  Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla r ivista Frontiers in Ecology and Evolution,  condotto dagli scienziati della  Nicholas School of the Environment  presso la Duke University. Il team, guidato da  Zoe Jewell,  ha sviluppato un nuovo approccio che permette di  identificare e monitorare i piccoli mammiferi attraverso le loro impronte.  I piccoli mammiferi, spiegano gli esperti, rappresentano  indicatori cruciali della salute ambientale, ma possono essere molto difficili da monitorare, ed esistono specie con nicchie ecologiche molto diverse tra loro, che pero’ sembrano quasi identiche.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Scienza Rilevatore

Montefredane, installato un nuovo rilevatore satellitare dell’INGV

A Montefredane, i tecnici dell’INGV hanno effettuato un sopralluogo durante il quale è stato installato un nuovo rilevatore satellitare per il monitoraggio dell’area.

Natale al Museo della Scienza: tutti gli appuntamenti per i più piccoli

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia anima il periodo natalizio con una serie di eventi e attività pensate per tutte le età.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.