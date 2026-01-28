Scienza un nuovo rilevatore di impronte per monitorare i piccoli mammiferi
Un nuovo strumento potrebbe cambiare il modo di studiare i piccoli mammiferi. Gli scienziati hanno sviluppato un rilevatore di impronte più preciso, pensato per monitorare meglio la presenza e lo stato di salute di questi animali. Con questa tecnologia, si potrà ottenere un quadro più chiaro di come gli ecosistemi si evolvono, senza disturbare troppo gli abitanti delle foreste.
Un rilevatore più accurato per impronte di mammiferi potrebbe contribuire a rivelare la salute degli ecosistemi. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla r ivista Frontiers in Ecology and Evolution, condotto dagli scienziati della Nicholas School of the Environment presso la Duke University. Il team, guidato da Zoe Jewell, ha sviluppato un nuovo approccio che permette di identificare e monitorare i piccoli mammiferi attraverso le loro impronte. I piccoli mammiferi, spiegano gli esperti, rappresentano indicatori cruciali della salute ambientale, ma possono essere molto difficili da monitorare, ed esistono specie con nicchie ecologiche molto diverse tra loro, che pero’ sembrano quasi identiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it
