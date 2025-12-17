Montefredane installato un nuovo rilevatore satellitare dell’INGV

A Montefredane, i tecnici dell’INGV hanno effettuato un sopralluogo durante il quale è stato installato un nuovo rilevatore satellitare per il monitoraggio dell’area. L’intervento rientra nelle attività di sorveglianza e studio sismico condotte dall’istituto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina a Montefredane si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nel corso del quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare per il monitoraggio dell’area. L’intervento rientra nelle attività di controllo avviate a seguito delle recenti scosse sismiche che hanno avuto epicentro nel territorio comunale. Il nuovo strumento consentirà una rilevazione più puntuale dei movimenti del suolo, rafforzando il sistema di osservazione e prevenzione. «Alla luce delle recenti scosse sismiche con epicentro nel nostro territorio, il monitoraggio costante dell’area risulta fondamentale per garantire la sicurezza e una puntuale attività di controllo», ha dichiarato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

