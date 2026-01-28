Scatta da lunedì la Fontana di Trevi a pagamento

Da agi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì, visitatori e turisti devono acquistare un biglietto per avvicinarsi alla Fontana di Trevi. Le nuove regole entrano in vigore il 2 febbraio e rendono il monumento a pagamento, anche se i residenti di Roma e della Città Metropolitana continuano a poterlo vedere gratuitamente.

AGI - Munirsi di  biglietto  per vedere da vicino quella meraviglia che è  Fontana di Trevi. Dal 2 febbraio entrano in vigore le nuove  modalità di fruizione  del monumento,  gratuito per i residenti  a Roma e nella Città Metropolitana. Il biglietto e orari . Come annunciato lo scorso 19 dicembre, entra quindi in vigore il  biglietto di ingresso a pagamento  per  turisti e non residenti  che consentirà, al costo di  2 euro  (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al  perimetro interno del monumento  nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22.00, i restanti giorni della settimana dalle 9. 🔗 Leggi su Agi.it

scatta da luned236 la fontana di trevi a pagamento

© Agi.it - Scatta da lunedì la Fontana di Trevi a pagamento

Approfondimenti su Trevi Fontana

Fontana di Trevi a pagamento, scatta il biglietto dal 1 febbraio: quanto costa e chi non deve pagare

Fontana di Trevi: da febbraio a pagamento per i turisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trevi Fontana

Argomenti discussi: Scatta l'Allerta Rossa, il Sindaco dispone la chiusura delle scuole e dei parchi per lunedì 19 gennaio; Di nuovo a Brienz dopo oltre un anno di evacuazione; Temperature giù in Toscana, torna la neve. E scatta l’allerta gialla per il vento; Sardegna in allerta massima, scatta la macchina della prevenzione.

scatta da lunedì laQuarti Coppa Italia, Atalanta-Juventus: da mercoledì scatta la vendita liberaContinua la vendita dei tagliandi per la partita secca dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena con la Juventus. Il calcio d’inizio è ... calcioatalanta.it

scatta da lunedì laTemperature giù in Toscana, torna la neve. E scatta l’allerta gialla per il ventoArriva il grecale nel cuore della regione e sulla costa, in pianura attese raffiche fino a 60 km/h. Nevicate attese in Alto Mugello e sui versanti orientali dell’Appennino ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.