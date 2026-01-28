Da lunedì, visitatori e turisti devono acquistare un biglietto per avvicinarsi alla Fontana di Trevi. Le nuove regole entrano in vigore il 2 febbraio e rendono il monumento a pagamento, anche se i residenti di Roma e della Città Metropolitana continuano a poterlo vedere gratuitamente.

AGI - Munirsi di biglietto per vedere da vicino quella meraviglia che è Fontana di Trevi. Dal 2 febbraio entrano in vigore le nuove modalità di fruizione del monumento, gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Il biglietto e orari . Come annunciato lo scorso 19 dicembre, entra quindi in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22.00, i restanti giorni della settimana dalle 9. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scatta da lunedì la Fontana di Trevi a pagamento

