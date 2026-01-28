Scarpe effetto teddy 12 modelli per l' inverno 2026

Quest'inverno, le scarpe effetto teddy dominano le vetrine. Sono calde, avvolgenti e arrivano con 12 modelli diversi, tra ballerine, mocassini e pumps. Le tendenze puntano su maxi volumi e texture morbide, per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Le scarpe più glamour si fanno notare con un tocco di morbidezza in più, perfette per affrontare le giornate fredde con un look alla moda.

Non servono occasioni speciali per indossarle: versatili e meno impegnative di quanto possa sembrare, le scarpe cocoon funzionano sorprendentemente bene anche nei look di tutti i giorni. Si portano con jeans in denim e bomber tecnici, in grado di equilibrare il loro animo cozy, ma anche sotto a pantaloni sartoriali, gonne midi e completi in maglia. Il segreto è giocare per contrasto, lasciando che la morbidezza della scarpa diventi il punto focale dell’outfit. Le nuance più in sono quelle neutre, dal panna fino al beige e al cioccolato, ma non mancano accenti cromatici più decisi, che accendono all'istante gli outfit invernali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

