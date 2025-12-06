Queste ballerine sono la nuova ossessione comfy dell’inverno 2026 I modelli teddy da provare ora

Perché abbandonare le pantofole, quando si può tranquillamente non farlo? È probabilmente questa la domanda che si è posta chi per prima ha osato indossare le controverse ballerine di pelo che stanno, in questo gelido inverno non ancora ufficialmente iniziato, spopolando. Ebbene, è accaduto di nuovo: ci troviamo davanti all'ennesima evoluzione delle ugly shoes, che stagionalmente si introducono di soppiatto nel panorama calzature vigente per sconvolgere e, molto più spesso di quanto non si pensi, rubare il cuore delle appassionate di moda più libere. Così, dopo aver riposto con cura sandali in gomma trasparente e Birkenstock, perché sì, anche loro per molti fanno parte di questa difficile categoria, ecco avanzare con passo felpato — da intendere nel senso più letterale possibile — le flat shoes di peluches verso i must-have del momento.

