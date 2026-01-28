Scaricabarile Sala | Dipendono dal governo

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che le decisioni sui dipendenti pubblici dipendono dal governo centrale. Parlando di agenti e forze dell’ordine, ha evitato di assumersi responsabilità dirette, sottolineando che sono uomini in divisa coordinati a Roma. Quando gli hanno chiesto del caso di un agente difeso dal centrodestra, Sala ha preferito svicolare, dicendo solo che bisogna capire le responsabilità. La sua posizione ha suscitato reazioni tra i politici locali.

Il sindaco di Milano, dopo aver sottolineato che si tratta di uomini in divisa coordinati da Roma, fa il furbo e svicola sul caso dell'agente («Capire le responsabilità») difeso dal centrodestra. Aggrediti i giornalisti di Rai 2: «Scambiati per poliziotti». Il centrodestra, Lega in testa, si schiera compatto al fianco del poliziotto che l'altra sera, nel corso di una operazione antidroga a Rogoredo, quartiere a rischio di Milano, ha sparato, uccidendolo, a uno spacciatore marocchino che aveva puntato contro di lui una pistola, poi risultata a salve. La novità è che anche la sinistra, che ha capito che sul tema sicurezza non può più permettersi di apparire iper tollerante, stavolta cerca di adeguarsi, pur con i distinguo del caso, al sentimento comune degli italiani.

