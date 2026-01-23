A Milano, i lavori del condominio di lusso in Sant’Ambrogio sono stati temporaneamente sospesi su richiesta di un’utente, non tramite provvedimenti giudiziari. La decisione, adottata dal Comune il 23 gennaio 2026, interrompe un progetto di grande rilevanza nel quartiere, evidenziando come le istanze dei cittadini possano influenzare le attività di edilizia privata. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione alle normative urbanistiche e alla partecipazione comunitaria.

Milano, 23 gennaio 2026 – Stavolta lo stop ai lavori non è arrivato con un provvedimento della magistratura (che non risulta abbia acceso i fari su questa vicenda), ma è stato disposto dal Comune su sollecitazione di una cittadina. In attesa di verificare gli atti che riguardano un palazzo che sta venendo su in pieno centro e decidere se tutte le procedure siano state realizzate a regola d’arte, anche alla luce delle inchieste in serie della Procura sull’Urbanistica all’ombra della Madonnina. Il cantiere. Il caso che vi stiamo per raccontare riguarda un intervento edilizio con doppia esposizione su via Carducci e su via Terraggio, con affaccio diretto su piazza Sant’Ambrogio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere in Sant’Ambrogio, Davide rischia di vincere contro Golia. Stop (per ora) ai lavori del condominio super lusso

