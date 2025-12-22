Su Canale 5 la commedia di Fabio De Luigi in coppia con Virginia Raffaele racconta la difficoltà di essere adulti e la paura di essere genitori
F abio De Luigi ritorna davanti e dietro la macchina da presa con Tre di troppo, commedia agrodolce in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5. Per la sua seconda regia ha scelto di farsi affiancare da Virginia Raffaele, con cui mette in scena una coppia, edonista e autoreferenziale, la cui vita cambia improvvisamente con l’arrivo di tre bambini. Una storia leggera leggera e con qualche stereotipo sociale di troppo ma che, tra il serio e il faceto, racconta la fatica di diventare adulti responsabili e la difficile scelta di essere genitori. “Tre di troppo”: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e i figli all’improvviso X Leggi anche › “10 giorni con i suoi”: Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano al cinema con la famiglia Rovelli Tre di troppo su Canale 5 22 dicembre, trama del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. 🔗 Leggi su Iodonna.it
