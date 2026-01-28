Sanremo i possibili duetti in attesa dell’annuncio

Questa mattina si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili duetti e cover che saliranno sul palco di Sanremo. Gli organizzatori ancora non hanno annunciato nulla, ma i nomi dei cantanti e delle collaborazioni circolano tra indiscrezioni e scommesse sui social. I fan sono già in fermento, aspettando di scoprire chi salirà con chi e quali brani verranno reinterpretati.

Quali saranno i duetti e le cover di Sanremo? Ecco tutti i nomi che stanno circolando in questo periodo Manca sempre meno a Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio. E mentre i tempi diventano più stringenti ci sono ancora tante incertezze come ad esempio il nome dei co- conduttori che affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini; oppure i duetti che si faranno nella serata della cover. Insomma, durante l'attesa le indiscrezioni si fanno sentire e alimentano senz'altro la curiosità. Intanto sembrano certo ormai due detti, quello di Tommaso Paradiso con Sabrina Ferilli e quello di Samurai Jay con Belen Rodriguez.

