Sanremo 2026 anticipazioni | ospiti clamorosi ritorni da brividi e duetti mai visti prima

Sanremo 2026 si avvicina, portando con sé anticipazioni su ospiti, ritorni e duetti inediti. Tra le novità, Sabrina Ferilli come protagonista, Luca Argentero come ambasciatore e collaborazioni con Laura Pausini e Achille Lauro. Dal 24 al 28 febbraio, l’Ariston sarà teatro di un’edizione ricca di sorprese, confermando il festival come uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana.

Sanremo 2026 sta per esplodere e quest'anno promette sorprese che nessuno si aspetta! La corsa verso il Festival più atteso d'Italia entra nel vivo: dal 24 al 28 febbraio l'Ariston tornerà a infiammarsi di musica, ospiti e momenti indimenticabili. Ma chi sarà sotto i riflettori? Si parte con un nome clamoroso: Sabrina Ferilli, che non si limita a fare una comparsa. Dopo il successo televisivo di A testa alata, l'attrice romana ritorna a Sanremo con un ruolo del tutto nuovo nella serata delle Cover.

Sal Da Vinci - tra i big di Sanremo 2026 - su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con "Stasera… che sera!": gli ospiti, i duetti, la scaletta del concerto eventoIl celebre Sal Da Vinci, tra i protagonisti di Sanremo 2026, torna su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con

Sanremo 2026, grandi ritorni tra gli ospiti del Festival?A un mese dall'inizio di Sanremo 2026, si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili ospiti che prenderanno parte al Festival.

SANREMO 2026: TUTTI GLI OSPITI CONFERMATI! #SANREMO2026 #FESTIVALDISANREMO

A #DomenicaIn ospite Muccino con il cast de “Le cose non dette” Nuovo spazio su Sanremo, attualità con Luxuria e l'avvocato De Rensis. Ecco le anticipazioni del 25 gennaio 2026 x.com

Sanremo 2026 entra nel vivo: iniziate a Roma le prove dei Big con l’orchestra; grande attesa per le anticipazioni sui brani in gara #Sanremo2026 #Roma #Orchestra https://www.imusicfun.it/news/sanremo-2026-partite-le-prove-segrete-a-roma-orchestra-al-lav - facebook.com facebook