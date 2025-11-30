Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i Big al Tg1 Da Fedez a Patty Pravo chi vedremo all’Ariston

La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 entra finalmente nel vivo con l’annuncio dei cantanti in gara. La lista ufficiale, dopo indiscrezioni e congetture. Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere i grandi protagonisti di un’edizione che promette glamour, emozioni e colpi di scena. Ora il pubblico trattiene il fiato, immaginando già look, duetti e momenti che entreranno nella storia della kermesse. Come sempre, Carlo Conti svela il cast dei Big durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. L’annuncio, inizialmente previsto una settimana prima, è stato posticipato per onorare la memoria di Ornella Vanoni, icona immortale della musica italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i Big al Tg1. Da Fedez a Patty Pravo, chi vedremo all’Ariston

