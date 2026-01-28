Questa notte, un’altra aggressione si è verificata all’ospedale di Tivoli. I medici e il personale sanitario sono stati ancora una volta presi di mira, alzando la preoccupazione tra chi lavora in struttura. La situazione resta tesa e richiede interventi immediati.

Una nuova aggressione si è verificata la scorsa notte all’ospedale di Tivoli, situato nel Lazio, in provincia di Roma. Un paziente, attualmente ricoverato in terapia intensiva cardiologica, ha compiuto un gesto violento dopo aver subito un intervento salvavita a causa di un infarto. In un momento di crisi, ha staccato i macchinari e ha assalito cinque persone, tra cui medici, infermieri, operatori sanitari, un addetto alla sicurezza e un altro degente. Denuncia delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria, tra cui Aaroi-Emac Lazio, Anaao Assomed Lazio, Federazione Cimo Fesmed, Federazione Cisl Medici Lazio, Fvm Federazione veterinari e medici e il coordinamento regionale Uil Fpl medici, veterinari, dirigenti sanitari, hanno denunciato l’accaduto in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: sindacati medici, nuova aggressione in ospedale Tivoli, intervenire

Nella notte, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, si sono verificati momenti di tensione quando un paziente ha aggredito medici e carabinieri.

