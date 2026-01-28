Il governo spagnolo ha deciso di aprire le porte ai migranti irregolari. Con un decreto urgente, senza passare dal Parlamento, ha legalizzato almeno mezzo milione di persone che si trovavano in situazione di irregolarità. La decisione ha suscitato molte reazioni e ora si aspetta di capire come reagirà l’Europa.

Non lo avrà fatto con il favore delle tenebre, ma in modo poco ortodosso sì. Il governo di Pedro Sánchez, infatti, ieri ha regolarizzato oltre 500.000 immigrati presenti in Spagna. Lo ha fatto con un decreto urgente, evitando così il passaggio dal Parlamento dove non avrebbe avuto la maggioranza. Eppure l’urgenza non c’era. O meglio: ci sarebbe stata l’impellenza di fermare l’immigrazione incontrollata visto che il Paese è passato da poco più di 100.000 irregolari nel 2017 agli oltre 840.000 attuali. Il ministro (anche se lei preferirebbe farsi chiamare ministra) per l’Inclusione, la Sicurezza sociale e le Migrazioni, Elma Saiz, ha affermato che quest’atto è stato necessario per non «voltare lo sguardo altrove». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sánchez spalanca le porte Ue agli immigrati

