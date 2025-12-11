Trump spalanca le porte agli immigrati ma solo a quelli ricchi Visti accelerati per chi paga un milione di dollari | cos’è la Gold Card lanciata dal tycoon

Donald Trump annuncia una nuova misura per facilitare l’immigrazione, riservata ai cittadini più ricchi. La cosiddetta

La promessa di stringere le maglie dell’ immigrazione è uno dei punti programmatici che hanno convinto milioni di cittadini americani a votare per Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. Da quando il tycoon è tornato a sedere nello Studio Ovale, i controlli al confine si sono intensificati, mentre il dipartimento di Sicurezza interna ha avviato un controverso programma di deportazione degli immigrati irregolari. Ma a guardare bene, c’è una categoria di aspiranti cittadini americani che Trump non intende affatto ostacolare: i più ricchi. Cos’è la «Gold Card» di Trump. Nelle scorse ore, il presidente americano ha lanciato ufficialmente la Gold Card, un programma che offre procedure accelerate e semplificate per ottenere visti statunitensi ai cittadini stranieri che possono permettersi di pagare un milione di dollari. 🔗 Leggi su Open.online

Cina-Usa, #Trump apre alla vendita dei chip @nvidia con una tassa del 25%. Asia in rosso Vai su X

Trump apre alla vendita dei chip AI H200 di Nvidia alla Cina "L'amministrazione statunitense consentirà a Nvidia di vendere in Cina i chip AI H200", lo ha annunciato l'8 dicembre il presidente Donald Trump tramite i social media. Le vendite saranno subordina - facebook.com Vai su Facebook

Trump spalanca le porte a Putin: la nuova strategia Usa tradisce Europa e Ucraina e Mosca applaude - La nuova strategia di sicurezza statunitense, accolta con entusiasmo da Mosca, evidenzia con chiarezza una pericolosa convergenza fra Washington e il Cremlino, ... Scrive globalist.it

Vannacci: "Trump patriota e amico che indica all'Europa la via per salvarsi. O lo ascoltiamo o la nostra civiltà verrà azzerata" - "Chi vuole la distruzione dell'Europa siano quelli che continuano a tifare per un politica di immigrazione di massa e per la teoria dei porti aperti, quelli che spalancano le porte all'islam e... Secondo affaritaliani.it