Sale fiducia di consumatori e imprese

Da servizitelevideo.rai.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio 2026, la fiducia di consumatori e imprese mostra segni di miglioramento. L’indice dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8. Anche l’umore delle imprese migliora, con l’indicatore del clima che passa da 96,6 a 97,6. Un segnale che, nonostante tutto, inizia a spuntare un po’ di ottimismo.

10.45 A gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale da 96,6 a 96,8 e l'indicatore del clima di fiducia delle imprese da 96,6 a 97,6. Così dati Istat. Tra i consumatori, lieve miglioramento delle opinioni sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura e valutazioni sulla sfera corrente e personale improntate a maggior cautela. Per le imprese: aumenta l'indice di fiducia nei servizi di mercato da 100,2 a 103,4 Manifattura:da 88,5 a 89,2. Diminuisce nelle costruzioni: da 101,0 a 99,8. Per commercio al dettaglio:da 106,9 a 102,5.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su indice fiducia

Istat: a gennaio fiducia consumatori sale 96,8 e imprese a 97,6

A gennaio, l’indice di fiducia dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8.

Istat: a gennaio fiducia consumatori sale a 96,8 e imprese a 97,6

A gennaio, la fiducia di consumatori e imprese si rafforza leggermente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stop Losing Sales! Email Marketing Made Simple

Video Stop Losing Sales! Email Marketing Made Simple

Ultime notizie su indice fiducia

Argomenti discussi: Cresce la fiducia dei consumatori nell'Eurozona; Marca 2026, la Mdd continua a crescere. Non solo nei consumi ma anche nella fiducia degli italiani; USA, fiducia consumatori Università del Michigan gennaio rivista a 56,4 punti; Oro (XAUUSD) Supera $5.000: Dollaro USA Crolla, Argento Sale Oltre $100.

sale fiducia di consumatoriIstat, a gennaio sale fiducia sia per consumatori che per impreseA gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale da 96,6 a 96,8 e l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 96,6 a 97,6. Lo comunica l'Istat. (ANSA) ... ansa.it

sale fiducia di consumatori***Istat: a gennaio fiducia consumatori sale 96,8 e imprese a 97,6(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - A gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale lievemente da 96,6 a 96,8 e l'indicatore ... ilsole24ore.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.