Sale fiducia di consumatori e imprese

A gennaio 2026, la fiducia di consumatori e imprese mostra segni di miglioramento. L’indice dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8. Anche l’umore delle imprese migliora, con l’indicatore del clima che passa da 96,6 a 97,6. Un segnale che, nonostante tutto, inizia a spuntare un po’ di ottimismo.

10.45 A gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale da 96,6 a 96,8 e l'indicatore del clima di fiducia delle imprese da 96,6 a 97,6. Così dati Istat. Tra i consumatori, lieve miglioramento delle opinioni sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura e valutazioni sulla sfera corrente e personale improntate a maggior cautela. Per le imprese: aumenta l'indice di fiducia nei servizi di mercato da 100,2 a 103,4 Manifattura:da 88,5 a 89,2. Diminuisce nelle costruzioni: da 101,0 a 99,8. Per commercio al dettaglio:da 106,9 a 102,5.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su indice fiducia

A gennaio, l’indice di fiducia dei consumatori sale leggermente, passando da 96,6 a 96,8.

A gennaio, la fiducia di consumatori e imprese si rafforza leggermente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stop Losing Sales! Email Marketing Made Simple

Ultime notizie su indice fiducia

Argomenti discussi: Cresce la fiducia dei consumatori nell'Eurozona; Marca 2026, la Mdd continua a crescere. Non solo nei consumi ma anche nella fiducia degli italiani; USA, fiducia consumatori Università del Michigan gennaio rivista a 56,4 punti; Oro (XAUUSD) Supera $5.000: Dollaro USA Crolla, Argento Sale Oltre $100.

Istat, a gennaio sale fiducia sia per consumatori che per impreseA gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale da 96,6 a 96,8 e l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 96,6 a 97,6. Lo comunica l'Istat. (ANSA) ... ansa.it

***Istat: a gennaio fiducia consumatori sale 96,8 e imprese a 97,6(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - A gennaio 2026, l'indice di fiducia dei consumatori sale lievemente da 96,6 a 96,8 e l'indicatore ... ilsole24ore.com

Privacy, il Garante del “posto fisso”: concorsi su misura degli staff. Contratti a tempo indeterminato per molti collaboratori di fiducia Il costo del personale così sale di 2,6 milioni. @thomasmackinson x.com

Ci sono notizie che non nascono da sole ma da una comunità che insiste, da sguardi che restano, da sale piene, da fiducia data anche quando non era scontata. Ferai Teatro è felice di annunciare che Greta Sofia sbarcherà a New York a marzo e a Milano a g - facebook.com facebook