Stop alla pesca dell' anguilla sos dei pescatori | Perdite economiche gravissime per decine di famiglie

La pesca dell’anguilla nelle acque interne del Lazio è stata sospesa, causando notevoli perdite economiche alle famiglie di pescatori. I pescatori chiedono alla regione un sostegno finanziario per compensare il mancato reddito durante il periodo di fermo, che si ripete ogni anno da gennaio a giugno. La questione evidenzia le difficoltà di un settore già fragile, alle prese con le restrizioni e le conseguenze economiche.

Stop alla pesca dell'anguilla nelle acque interne del Lazio, i pescatori lanciano un appello alla regione affinché "venga riconosciuto un contributo per il mancato guadagno causato dal prolungato fermo, imposto ogni anno dal primo gennaio al 30 giugno".A parlare è Tonino Pandolfi, socio Copagri.

Stop pesca anguilla da gennaio a giugno, tre mesi in più - Tre mesi aggiuntivi di stop di pesca per l'Anguilla europea, che viene così esteso da gennaio a giugno e divieto per quella sportiva su tutto il territorio nazionale solo per l'anno in corso. ansa.it

Anguilla, si cambia: niente pesca per tre mesi - Ieri in Regione il via libera alla modifica del Regolamento A maggioranza, l’Assemblea legislativa regionale ha dato il definitivo ... ilrestodelcarlino.it

Stop alla pesca delle anguille nel Mediterraneo, per frenarne il calo - Il futuro delle anguille europee è in forte rischio nel Mediterraneo e ci sarà uno stop nel corso dell'anno alla pesca di questi abitanti del mare. ansa.it

Pesca: basta tagli, servono rispetto e risorse vere Lo stop al fermo pesca 2026 è un primo segnale positivo, ma non può coprire un taglio del 67% dei fondi UE che metterebbe in ginocchio 350 mila lavoratori e un patrimonio economico e culturale, soprattutt facebook