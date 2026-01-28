Saccheggia il frigo e dà di matto Denunciato un balordo in centro

Un uomo ha saccheggiato il bar ‘La Vera Brasiliana’ di via Roma, portando via carne dai frigoriferi. Quando è stato scoperto, ha dato di matto e ha aggredito una dipendente per cercare di fuggire. La polizia lo ha fermato e ora è stato denunciato.

Si sarebbe impossessato di vari tagli di carne prelevati direttamente dalle cucine del bar 'La Vera Brasiliana' di via Roma, per poi passare alle aggressioni fisiche nei confronti di una dipendente nel tentativo di assicurarsi la fuga dopo essere stato scoperto. L'intervento dei militari della Sezione Radiomobile di Reggio, allertati da altri avventori, permetteva di ricostruire la dinamica dell'accaduto e, grazie all'analisi di un video girato col cellulare da un testimone, di identificare il presunto reo. Per questi motivi, con l'accusa di rapina impropria, i carabinieri hanno denunciato un 40enne residente in città alla Procura.

