Signorini indagato l' avvocato | Etica della monnezza balordo chi ha denunciato

Alfonso Signorini è attualmente sotto indagine per presunte accuse di violenza sessuale ed estorsione. L’avvocato del conduttore ha dichiarato che Signorini si sente tranquillo e che si sta affrontando la situazione con serenità. La vicenda ha suscitato discussioni sull’etica e sulla gestione delle accuse nel mondo dello spettacolo. La procura di Milano sta approfondendo i dettagli della vicenda, mantenendo il massimo riserbo.

"Ho sentito Alfonso Signorini, è tranquillo, assolutamente tranquillo". Lo dice all'agenzia LaPresse l'avvocato Domenico Aiello, legale del giornalista e conduttore del Grande Fratello indagato dalla procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale ed estorsione. "Ci ho parlato per diverse ore - afferma Aiello -. Signorini non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d'estate. Siamo a competa disposizione della Procura". "Abbiamo quanto necessario per dimostrare che quella denunciata è una ricostruzione dei fatti balorda come lo sono gli autori della denuncia", aggiunge poi l'avvocato all'agenzia Agi, scegliendo parole ancora più dure per commentare l'apertura di un'indagine a carico del suo assistito.

