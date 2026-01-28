Ruba la cassa del Koko Sushi poi calci e pugni alla polizia | arrestato ventenne

Un giovane triestino di poco più di 20 anni ha tentato di rubare nel ristorante Koko Sushi di via del Mercato Vecchio, nel cuore di Trieste, nella notte del 4 gennaio. Quando gli agenti sono intervenuti, l’uomo ha reagito in modo violento, calci e pugni contro le forze dell’ordine. È stato subito fermato e portato in caserma.

Ha poco più di 20 anni ed è triestino il ladro che, nella notte dello scorso 4 gennaio, ha tentato il colpo nel ristorante "Koko sushi" di via del Mercato vecchio, in pieno centro a Trieste. L'arresto, in flagranza di reato, è stato effettuato dagli agenti della Squadra volante della questura.

