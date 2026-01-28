Il settore della chirurgia estetica sta vivendo un rapido aumento in tutto il mondo, spinto dalla pubblicità sui social e da prezzi molto bassi. Molti pazienti si affidano a cliniche improvvisate o a medici senza specializzazione, attirate dall’offerta a buon mercato. Così, si moltiplicano i casi di interventi falliti o rischiosi, con conseguenze spesso gravi. Ora, alcuni esperti chiedono regole più stringenti per proteggere chi si affida a queste strutture.

(Adnkronos) - Il boom globale della chirurgia estetica, alimentato dai social network e da una pubblicità sempre più aggressiva, sta facendo emergere un lato oscuro del settore: medici improvvisati, cliniche irregolari, pazienti attratti dal prezzo più basso e risultati, talvolta, drammatici. È quanto racconta un'inchiesta del Washington Post sulla Cina, dove le autorità stanno cercando di arginare un mercato cresciuto troppo in fretta e senza regole, tra interventi multipli nello stesso giorno, corsi lampo e casi mortali. Ma quello cinese non è un problema lontano. In un'intervista con l'Adnkronos, Roy De Vita - primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva al Regina Elena di Roma e presidente della Icopras, Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic surgery - le stesse dinamiche sono presenti anche in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roy De Vita: 'Prezzi bassi, social e bisturi: pazienti a rischio, servono regole'

