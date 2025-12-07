Addio al centauro di 19 anni Il rombo di cinquecento motori per l’ultimo saluto ad Alessio
Venti minuti con il rombo di 500 motori sul sagrato della chiesa per salutare, rispondendo all’appello del padre, il centauro diciannovenne Alessio Napolitano, morto in moto una settimana fa nell’incidente di via Quintino Sella. Una folla immensa – amici, conoscenti, concittadini – ha riempito ogni spazio insieme ai biker arrivati anche da Verona. Quando il feretro è uscito dalla chiesa, il silenzio è stato rotto da un grido potente: "Per Alessio!". E tutti i motori si sono accesi insieme a creare un rombo impressionante, un tributo che ha fatto vibrare l’asfalto. Dentro la chiesa gremita, il dolore della famiglia – mamma, papà e fratello – circondata da un abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Addio ad «Austino ’o pazzo» — Antonio Mellino, il centauro dei vicoli di Napoli È morto a Napoli Antonio Mellino, noto come Agostino ’o pazzo, all’età di 72 anni. Negli anni ’70, da ragazzo appena diciottenne, percorreva le strade del centro di Napoli come se - facebook.com Vai su Facebook
Addio al centauro di 19 anni. Il rombo di cinquecento motori per l’ultimo saluto ad Alessio - Venti minuti con il rombo di 500 motori sul sagrato della chiesa per salutare, rispondendo all’appello del padre, il centauro diciannovenne Alessio Napolitano, morto in moto una settimana fa ... Come scrive ilgiorno.it
Lo straziante addio a Flavio, morto nel sonno a 19 anni. Il paese si stringe alla famiglia - Pistoia, 29 ottobre 2025 – Una folla commossa si è stretta attorno alla famiglia straziata dal dolore per l'ultimo saluto a Flavio Saraci, il diciannovenne di Masotti, frazione di Serravalle Pistoiese ... lanazione.it scrive