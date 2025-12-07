Addio al centauro di 19 anni Il rombo di cinquecento motori per l’ultimo saluto ad Alessio

Venti minuti con il rombo di 500 motori sul sagrato della chiesa per salutare, rispondendo all’appello del padre, il centauro diciannovenne Alessio Napolitano, morto in moto una settimana fa nell’incidente di via Quintino Sella. Una folla immensa – amici, conoscenti, concittadini – ha riempito ogni spazio insieme ai biker arrivati anche da Verona. Quando il feretro è uscito dalla chiesa, il silenzio è stato rotto da un grido potente: "Per Alessio!". E tutti i motori si sono accesi insieme a creare un rombo impressionante, un tributo che ha fatto vibrare l’asfalto. Dentro la chiesa gremita, il dolore della famiglia – mamma, papà e fratello – circondata da un abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

