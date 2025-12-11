Bellagio impalcature non a norma e pericolo di caduta per gli operai | sospeso il cantiere

A Bellagio, un cantiere è stato temporaneamente sospeso a causa di impalcature non conformi alle norme di sicurezza. La mancanza di strutture adeguate ha messo a rischio la sicurezza degli operai, esposti al pericolo di caduta da un'altezza di circa otto metri. Interventi immediati sono stati richiesti per garantire la sicurezza sul sito.

Bellagio (Como), 11 dicembre 2025 – Mancata predisposizione di adeguate impalcature per i lavori in quota, esponendo i lavoratori al rischio di caduta da un’altezza di circa otto metri. E' solo una delle irregolarità contestate ai responsabili di un cantiere edile di Bellagio, controllato ieri mattina dai carabinieri di Pognana Lario, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como. Attività sospesa. Durante le verifiche sono emerse numerose irregolarità, tra cui anche la realizzazione non conforme dei ponteggi, l’utilizzo di una gru priva della prevista revisione trimestrale delle funi, elemento che costituiva un serio pericolo per la sicurezza degli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellagio, impalcature non a norma e pericolo di caduta per gli operai: sospeso il cantiere

