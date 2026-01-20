Roma stop alla metro B e B1 per lavori | attivo servizio sostitutivo bus dal 30 gennaio al 2 febbraio

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà sospesa per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, sarà attivo un servizio sostitutivo con bus per garantire la mobilità dei pendolari. Atac informa gli utenti delle modifiche temporanee al servizio, invitando a pianificare gli spostamenti di conseguenza per minimizzare disagi e garantire un viaggio più efficiente.

Atac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Quando e dove. La circolazione dei treni sarà parzialmente interrotta a partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio. Nello specifico: 30 gennaio: interruzione dalle 21 a fine servizio. 31 gennaio e 1 febbraio: interruzione per l’intera giornata. La sospensione riguarda la tratta San Paolo – RebibbiaIonio e viceversa. La tratta San Paolo – Laurentina rimarrà invece attiva. Servizio sostitutivo bus. Per garantire la mobilità dei passeggeri, Atac attiverà due linee di bus navetta: MB7: San Paolo – Rebibbia.🔗 Leggi su Funweek.it

Dal 30 gennaio al 2 febbraio stop alla circolazione dei treni per lavori sula tratta Firenze-PisaDal 30 gennaio al 2 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Firenze e Pisa sarà sospesa per lavori di manutenzione.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio stop alla circolazione dei treni per lavori sulla tratta Firenze-PisaDal 30 gennaio al 2 febbraio, la circolazione dei treni sulla tratta Firenze-Pisa sarà sospesa per lavori di manutenzione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Metro B e B1 di Roma, chiude una tratta per rifare i binari: quando ci sarà lo stop e quanto durerà - La Metro B e B1 di Roma sarà chiusa dalle 21 del 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio per dei lavori di manutenzione: orari e bus sostitutivi ... fanpage.it