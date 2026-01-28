Roma International Estetica | la bellezza diventa scienza cultura e benessere consapevole

La 18ª edizione di Roma International Estetica si terrà dal 7 al 9 febbraio 2026. L’evento si rivolge ai professionisti del settore e offrirà un’occasione per scoprire come la bellezza si unisce a scienza, cultura e benessere. Durante i tre giorni, saranno presentate novità e tecniche innovative, con un focus sulla cura della persona come gesto culturale e consapevole. Un appuntamento da non perdere per chi lavora nel mondo dell’estetica e cerca di aggiornarsi sulle ultime tendenze.

Bellezza consapevole, benessere scientifico, cura della persona come atto culturale: si farà esperienza di tutto ciò dal 7 al 9 febbraio 2026 alla 18ª edizione di Roma International Estetica, appuntamento da non perdere per i professionisti del settore.Organizzata da Fiera Roma, Roma.

