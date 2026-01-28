Roma | Ater della provincia acquisisce sede di piazza dei Navigatori

L’Ater della provincia di Roma ha preso possesso ufficiale della sede in piazza dei Navigatori. L’azienda territoriale per l’edilizia residenziale ha concluso l’acquisizione dall’Ater Roma, mettendo fine a mesi di trattative. Ora l’edificio diventa la nuova base operativa dell’Ater provinciale, che potrà gestire più facilmente i servizi e i progetti nel territorio.

L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Roma (Ater) ha ufficialmente completato l’acquisizione della propria sede istituzionale, situata in piazza dei Navigatori, da Ater Roma. “L’atto di compravendita è stato sottoscritto oggi davanti al notaio dal commissario straordinario Paolo Della Rocca e dal direttore generale Remo Pisani, segnando un passaggio di particolare rilievo nella storia dell’Ente. Questa operazione rappresenta un risultato strategico e patrimoniale di grande importanza, configurandosi come un trasferimento interamente interno al sistema pubblico. L’immobile, precedentemente sotto la disponibilità di Ater Roma, era stato utilizzato in locazione esclusivamente in funzione dell’acquisto, in conformità con quanto previsto dall’art. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

