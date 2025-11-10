Fermo, 10 novembre 2025 – Il consigliere provinciale con delega al sostegno dei marchi territoriali Igp nel settore moda Eleonora Ferracuti, ha avviato un percorso di lavoro con Paolo Marzialetti, referente per il Distretto del Cappello, finalizzato alla costruzione dell’iter istituzionale per ottenere dalla Commissione europea il riconoscimento Igp per il Distretto del Cappello. Operaio se ne va con una mail di fuoco: “Solo pretese, sono stanco. Non mi mancherete”. L’azienda lo querela, ma viene assolto Il progetto per tutelare le eccellenze locali. Il progetto, sostenuto dalla Provincia di Fermo e dal presidente Michele Ortenzi, nasce dalla volontà di tutelare e valorizzare una delle eccellenze produttive e culturali più rappresentative del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il distretto del cappello chiede il riconoscimento Igp. “Rappresenta un patrimonio”