Risanamento lo stato dei cantieri e i programmi in commissione al Comune

La commissione comunale si è riunita per fare il punto sui lavori di risanamento in città. Durante l’incontro, i funzionari hanno aggiornato i presenti sullo stato dei cantieri e sui tempi di completamento delle opere di riqualificazione. Si sono analizzati i progressi fatti finora e le prossime tappe da rispettare per terminare i lavori entro i tempi previsti.

Le attività di risanamento, lo stato dei cantieri, il cronoprogramma delle opere di riqualificazione sono stati al centro dei lavori della sesta Commissione Consiliare di Palazzo Zanca alla quale sono intervenuti l’architetto Danilo De Pasquale funzionario della Struttura Commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani e il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli. Nel corso della seduta di Commissione, presieduta da Giuseppe Busà, dopo una breve relazione introduttiva dell’architetto De Pasquale, sono state fornite tutte le risposte e chiarimenti agli interventi dei consiglieri comunali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Risanamento Cantieri Alta Velocità Bari–Napoli, avanzano i cantieri: lo stato dei lavori dell'opera che avvicinerà il Sud al resto d'Europa Inchiesta sui cantieri stradali, la commissione del Comune fa flop Un approfondimento sulle recenti indagini condotte dal Comune di Roma riguardo ai lavori di manutenzione stradale, affidati a ditte sospettate di essere collegate a un presunto sistema di corruzione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Risanamento Cantieri Argomenti discussi: Lavori notturni sulla 131: da lunedì 26 gennaio risanamento della complanare in direzione Villagreca; Sciopero Conerobus, richiesto dall'assemblea dei dipendenti un referendum per esprimersi sul piano di risanamento; Chiusura loggia e aumento volumetrico: no alla sanatoria; Risanamento Messina, da città delle baracche a modello replicabile per la trasformazione urbana. Basile: Non solo ricostruire spazi, ma ricostruire futuro. Messina, seduta in Commissione sul risanamento: cantieri, demolizioni e nuovi alloggi green in arrivoLe attività di risanamento, lo stato dei cantieri, il cronoprogramma delle opere di riqualificazione sono stati al centro dei lavori della sesta Commissione Consiliare di Palazzo Zanca alla quale sono ... ilsicilia.it Messina, in commissione focus sul risanamento: risposte concrete alle esigenze abitativeNella sesta commissione consiliare del comune di Messina, che si è svolta a Palazzo Zanca, nell’aula consiliare, focus sulle attività di risanamento, lo stato dei cantieri, il cronoprogramma delle ope ... strettoweb.com Il complesso piano di riqualificazione e risanamento energetico, che ha interessato 9 stabili e 204 famiglie, è stato articolato in 4 lotti Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/19640-completata-la-riqualificazione-energetica-degli-alloggi-della-fondazione-cacc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.