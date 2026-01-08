Un approfondimento sulle recenti indagini condotte dal Comune di Roma riguardo ai lavori di manutenzione stradale, affidati a ditte sospettate di essere collegate a un presunto sistema di corruzione. Due inchieste parallele si sono svolte tra piazzale Clodio e il Campidoglio, focalizzandosi su possibili irregolarità e sulla presunta rete di rapporti tra aziende e figure chiave come Mirko Pellegrini.

Da una riva all'altra del Tevere, a piazzale Clodio e in Campidoglio, due indagini sono andate avanti in parallelo per fare luce sui lavori di manutenzione stradale affidati dal Comune a ditte che farebbero parte della presunta «galassia» riconducibile, per gli inquirenti, all'imprenditore Mirko Pellegrini e al centro di un'inchiesta che ipotizza la corruzione negli appalti pubblici. Solo che, se la Procura ha fatto passi in avanti (il mese scorso c'è stato l'avviso di conclusione indagini, con la posizione anche di cinque funzionari pubblici sotto la lente), sembra essersi chiusa in maniera infruttuosa quella avviata a novembre 2024 in Comune e affidata dal sindaco Roberto Gualtieri a una «commissione ispettiva tecnica», incaricata di verificare la regolare esecuzione dei lavori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inchiesta sui cantieri stradali, la commissione del Comune fa flop

