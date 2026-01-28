rimozione amianto il servizio a domicilio

Nei prossimi mesi, i cittadini di Cavriglia potranno smaltire l’amianto direttamente a casa loro. L’amministrazione comunale ha annunciato un nuovo bando che permette ai proprietari di materiali contenenti fibre di asbesto di intervenire in proprio, con scadenza nel 2026. La campagna, che si ripete anche quest’anno, mira a facilitare le operazioni di rimozione e a ridurre i rischi legati a questa sostanza pericolosa.

Via al bando 2026 per rimozione in proprio dell’ amianto a Cavriglia. L’amministrazione comunale ripropone anche quest’anno la campagna per smaltire i materiali che contengono le pericolose fibre di asbesto. Realizzata in collaborazione con Sei Toscana, l’iniziativa ha un duplice obiettivo: da una parte offrire alla popolazione un percorso semplificato e a costi sostenibili per disfarsi di piccoli quantitativi dei pericolosi rifiuti, prevenendo il fenomeno degli abbandoni che minacciano l’ambiente e la salute dei residenti; dall’altro favorire la progressiva riduzione della presenza di questo tipo di manufatti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

