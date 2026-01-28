Riga la capitale dall’anima baltica | cosa vedere e vivere in due giorni
Riga si presenta come una città che sorprende subito. In due giorni, si può scoprire il suo passato medievale, ammirare gli edifici in stile Art Nouveau e immergersi nell’atmosfera vivace della vita moderna. La capitale della Lettonia offre un mix di tradizione e energia che cattura chi la visita.
Riga è una città che sorprende. Capitale della Lettonia e cuore pulsante dei Paesi Baltici, custodisce un mix unico di storia medievale, architettura Art Nouveau e vita contemporanea vibrante. Affacciata sulle rive del fiume Daugava e protesa verso il Mar Baltico, Riga è stata nei secoli crocevia di commerci, poteri e culture: tedeschi, svedesi, russi e lettoni hanno lasciato tracce evidenti, rendendola oggi un laboratorio urbano dove il passato dialoga con il presente. Un centro storico che profuma di Medioevo. Il cuore di Riga è il suo centro storico, Vecr?ga, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
