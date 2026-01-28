Ricavi Champions | Inter regina degli incassi inseguono Juve e Dea Il peso del match col Chelsea per il Napoli
L’Inter si conferma la regina degli incassi tra le italiane, grazie ai ricavi provenienti dalla Champions. La Juventus e l’Atalanta cercano di avvicinarsi, ma sono ancora distanti. Il Napoli si gioca molto nel match contro il Chelsea: la vittoria potrebbe cambiare le sorti sia in campo che nei bilanci.
Juve Pafos, non solo vittoria anche incassi d’oro in Champions League: ecco i ricavi UEFA del nuovo format. Svelato quanto hanno guadagnato i bianconeri
La Juventus Pafos ha ottenuto non solo una vittoria importante in Champions League, ma anche ricavi significativi grazie al nuovo format della competizione UEFA.
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 2-1 e tutte le altre sfide: CDK! Dea avanti
Segui in tempo reale le principali sfide della sesta giornata di Champions League, tra cui Olympiacos e Bayern vittoriosi e le partite delle 21:00 come Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea.
