Ricavi Champions | Inter regina degli incassi inseguono Juve e Dea Il peso del match col Chelsea per il Napoli

L’Inter si conferma la regina degli incassi tra le italiane, grazie ai ricavi provenienti dalla Champions. La Juventus e l’Atalanta cercano di avvicinarsi, ma sono ancora distanti. Il Napoli si gioca molto nel match contro il Chelsea: la vittoria potrebbe cambiare le sorti sia in campo che nei bilanci.

