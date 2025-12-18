Garlasco in aula c’è anche Alberto Stasi Oggi l’incidente probatorio | cosa succede e cosa rischia Sempio

Garlasco, oggi l’incidente probatorio nel caso Stasi: Alberto si presenta in aula sorprendendo tutti. La decisione potrebbe segnare una svolta decisiva, aprendo nuove prospettive sul destino di Sempio. La scena si svolge al tribunale di Pavia, dove si attende con attenzione l’esito di una fase cruciale del procedimento, che potrebbe influenzare il futuro di tutti i coinvolti.

In un momento di possibile svolta per il caso di Garlasco, e forse anche per il suo futuro da detenuto, Alberto Stasi si è presentato a sorpresa nell’udienza di chiusura dell’incidente probatorio, iniziata alle 10 al tribunale di Pavia. Una scelta che, come ha spiegato il suo legale Alberto De Rensis, sarebbe venuta direttamente dall’allora fidanzato della vittima Chiara Poggi: «È interessato a seguire l’udienza e questo mi fa piacere». Non è chiaro se parlerà in aula: «L’udienza non è ancora iniziata, non lo sappiamo», si è limitato ad anticipare il difensore. Il condannato ha commentato brevemente: « Sono fiducioso, ma non voglio rilasciare altre dichiarazioni ». 🔗 Leggi su Open.online

