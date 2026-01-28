Rette Alzheimer prove di dialogo | Protocollo di conciliazione Così evitiamo una raffica di cause

Il governo e le associazioni di malati di Alzheimer cercano di evitare una serie infinita di cause legali. Hanno firmato un protocollo di conciliazione che punta a risolvere le dispute prima di arrivare in tribunale. La preoccupazione è di un contenzioso lungo e complicato, che potrebbe durare anni e coinvolgere molte parti. Ora si prova a trovare un accordo rapido e diretto, per mettere fine alle controversie sulle rette e risparmiare tempo e denaro.

Il rischio è quello di un " contenzioso esteso e ramificato ", con una raffica di cause dai tempi incerti. La soluzione prospettata è un " protocollo di conciliazione che consenta di gestire le richieste in modo ordinato, uniforme e non contenzioso, salvaguardando gli interessi di tutte le parti coinvolte e riducendo sensibilmente il rischio di ricorsi giudiziari". La proposta, dopo che fioccano le richieste di rimborso delle rette di persone affette da Alzheimer o patologie neurodegenerative ricoverate nelle Rsa, sulla scorta delle sentenze che hanno riconosciuto la natura prevalentemente sanitaria del ricovero e a carico quindi del Sistema sanitario nazionale, è stata avanzata da Federconsumatori Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

