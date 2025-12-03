Economia circolare4,3 milioni al Sud | progetti anche in Campania
Figura anche la Campania tra le regioni selezionate per i 13 nuovi progetti della Fondazione con il Sud finalizzati a favorire l’economia circolare nel Sud Italia attraverso il contributo del terzo settore, intervenendo in una o più fasi della filiera, dalla (ri)progettazione dei prodotti per ridurre al minimo l’impatto ambientale alle strategie adottate per ridurre gli sprechi ed estendere la vita utile dei prodotti dando valore agli scarti. Quattro iniziative saranno avviate in Puglia (province di Lecce, Brindisi e Bari), 3 in Sicilia (province di Catania, Trapani e Palermo), 3 in Calabria (province di Reggio Calabria e Catanzaro) e 2 in Campania (province di Salerno e Napoli). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
