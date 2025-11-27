Rekeep tribunale respinge ricorso soci minoranza Msc
(Adnkronos) – Rekeep comunica che il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con decreto di rigetto n. 2472025 del 24 novembre 2025, ha definitivamente respinto il ricorso avanzato a febbraio 2024 da alcuni Soci di minoranza di MSC che contestavano gravi irregolarità nell’operato del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale di MSC e, in particolare, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
