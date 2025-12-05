La consigliera del Csm Bertolini va nella sede di FdI per la riunione di partito sul Referendum giustizia
Isabella Bertolini, consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura, era a una riunione nella sede di Fratelli d'Italia di Roma, dove il partito ha deciso insieme agli alleati la strategia della campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Il Csm garantisce l'autonomia dei magistrati, ma per Bertolini "non è scandaloso" essere andata essere un incontro di partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Separazione carriere,Bonelli:Csm in via della Scrofa, siamo oltre il limite - Dopo uno Garante Privacy ora anche una Consigliera laica a consulto dai veritici Fdi: organi indipendenti al servizio di un partito e governo ... Segnala msn.com