Rapposelli sugli orari dei locali | Non si amministra a colpi di ordinanze serve un regolamento

Rapposelli critica le ordinanze sui orari dei locali e chiede un regolamento chiaro. Secondo il consigliere, non si può gestire tutto con provvedimenti temporanei, serve una norma stabile. Invita a coinvolgere anche le associazioni di categoria, ma insiste perché siano fissati tempi certi e vincolanti per approvare il nuovo regolamento in aula.

Il consigliere di Forza Italia replica alla Cna e accoglie favorevolmente la proposta di un tavolo di lavoro allargato anche alle associazioni di categoria "Ben venga la costituzione di un tavolo di lavoro allargato anche alle associazioni di categoria, accogliendo l'invito della Cna, ma chiedo anche che vengano dettati tempi precisi e inderogabili per portare in aula lo strumento di disciplina". Lo afferma il consigliere comunale Fabrizio Rapposelli (Forza Italia) replicando alla richiesta avanzata dalla Cna di Pescara, intervenuta sulla situazione sicurezza. "Le città - dice Rapposelli - non si amministrano a colpi di ordinanze dirigenziali, piuttosto per pianificare il lavoro delle attività di ristorazione, addette al food and beverage e alla somministrazione, occorre quel regolamento che purtroppo la città di Pescara attende da troppi anni.

