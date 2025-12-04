Truffa del finto carabiniere tre donne arrestate in trasferta

Tre donne, residenti tra Caserta e Napoli, sono state fermate a Siena con l’accusa di truffa ai danni di un anziano con la tecnica del “finto carabiniere”.Il blitz dei “veri” carabinieriA far scattare il blitz è stata una segnalazione al 112. I carabinieri (quelli veri) piombano nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Truffa del finto carabiniere, tre donne arrestate in trasferta

