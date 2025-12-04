Truffa del finto carabiniere tre donne arrestate in trasferta

Tre donne, residenti tra Caserta e Napoli, sono state fermate a Siena con l’accusa di truffa ai danni di un anziano con la tecnica del “finto carabiniere”.Il blitz dei “veri” carabinieriA far scattare il blitz è stata una segnalazione al 112. I carabinieri (quelli veri) piombano nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa del finto carabiniere, tre donne arrestate in trasferta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma. Bluff del finto carabiniere smascherato dalla #poliziadistato. Giovane truffatore arrestato "sotto le vesti" di ufficiale giudiziario. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articol - facebook.com Vai su Facebook

Truffa del finto carabiniere, arrestato 17enne a Roma. Il ragazzo bloccato dalla polizia per strada mentre fuggiva #ANSA Vai su X

Truffa del finto carabiniere, tre donne arrestate in trasferta - I carabinieri (quelli veri) piombano nei pressi dell'appartamento della vittima notando una delle tre donne proprio mentre sta uscendo ... Riporta casertanews.it

Home Cronaca Siena TRUFFA AGLI ANZIANI: TRE DONNE ARRESTATE DAI CARABINIERI A SIENA - Nella serata del 2 dicembre 2025, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siena hanno arrestato tre donne, originarie delle province di Napoli e ... Come scrive oksiena.it

Truffe agli anziani: tre donne arrestate dai Carabinieri - Nella serata del 2 dicembre 2025, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siena hanno arrestato ... Secondo ilcittadinoonline.it

Siena, tre donne arrestate per la truffa del “finto carabiniere”: recuperati gioielli per 15mila euro - I carabinieri ricordano alcune regole fondamentali per difendersi da questi raggiri, purtroppo sempre più frequenti ... Scrive msn.com

Siena: truffano un anziano con la tecnica del "falso carabiniere", arrestate tre donne - Nella serata del 2 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siena hanno arrestato in flagranza di reato tre donne, originarie delle province di Napoli e Caserta, r ... Da radiosienatv.it

Truffe agli anziani: finto carabiniere smascherato da quelli veri - MANTOVA La fantasia dei truffatori, si sa, tende sempre a superare il limite del buon senso. Riporta vocedimantova.it