Il coraggio della restanza Confindustria Benevento lancia la rassegna Storie di impresa

Ildenaro.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via lunedì 1° dicembre alle ore 16 presso la sede di piazza Risorgimento 6 la rassegna letteraria “storie di impresa” ideato da Confindustria Benevento per inaugurare una nuova rassegna letteraria, che nasce con l’obiettivo di esaltare la forza creatrice del fare per raccontare vite, esperienze, intuizioni e percorsi di uomini e donne che hanno creato prodotti, ideato marchi, guidato aziende. “È una iniziativa aperta a tutti, ma rivolta soprattutto ai giovani affinché, attraverso la conoscenza di modelli virtuosi, possano aprire i propri orizzonti e scegliere con consapevolezza il proprio futuro”, spiega la direttrice Anna Pezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

coraggio restanza confindustria beneventoIl Coraggio della Restanza a storie d'impresa: la rassegna di Confindustria - L'articolo Il Coraggio della Restanza a storie d'impresa: la rassegna di Confindustria proviene da OttoPagine. Da msn.com

coraggio restanza confindustria benevento“Il coraggio della restanza”, di Ernesto e Anna Madeo, inaugura la rassegna letteraria di Confindustria Benevento “Storie d’impresa” Economia - Diffondere i valori della cultura d’impresa, che partono sempre dall’esperienza personale dei protagonisti, per far comprendere soprattutto ai giovani come dietro ogni vittoria visibile al mondo ... Lo riporta realtasannita.it

Cerca Video su questo argomento: Coraggio Restanza Confindustria Benevento