Il coraggio della restanza Confindustria Benevento lancia la rassegna Storie di impresa

Prende il via lunedì 1° dicembre alle ore 16 presso la sede di piazza Risorgimento 6 la rassegna letteraria “storie di impresa” ideato da Confindustria Benevento per inaugurare una nuova rassegna letteraria, che nasce con l’obiettivo di esaltare la forza creatrice del fare per raccontare vite, esperienze, intuizioni e percorsi di uomini e donne che hanno creato prodotti, ideato marchi, guidato aziende. “È una iniziativa aperta a tutti, ma rivolta soprattutto ai giovani affinché, attraverso la conoscenza di modelli virtuosi, possano aprire i propri orizzonti e scegliere con consapevolezza il proprio futuro”, spiega la direttrice Anna Pezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it