Il quarto anno del progetto “Rondine” si apre a Veano, in provincia di Arezzo, con un percorso internazionale dedicato alla gestione dei conflitti e alla costruzione di un futuro al servizio del bene comune. Sabato 20 dicembre, l'Agriturismo sociale Il ospiterà un incontro pubblico per condividere questa esperienza unica, che promuove crescita, dialogo e solidarietà tra giovani provenienti da tutto il mondo.

© Ilpiacenza.it - Il quarto anno del progetto “Rondine” illustrato a Veano

Un anno di scuola internazionale, in provincia di Arezzo, per imparare a gestire i conflitti e progettare il proprio futuro a servizio del bene comune: è il Quarto Anno Rondine e se ne parlerà sabato pomeriggio, 20 dicembre, durante un incontro pubblico ospitato dall’Agriturismo sociale Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Jovanotti lancia Rondine: "Venite, è un posto unico". Sposa il quarto anno liceale

Leggi anche: Quarto anno di liceo Rondine, dove la scuola si fa pace e futuro. Iscrizioni aperte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quarto anno Rondine: bando 2026/27; OSNAGO, UN ANNO DI SCUOLA A RONDINE.

Rondine: riconoscimento Unesco all'inaugurazione dell'anno formativo - 26 – che si inseriscono nel programma della celebrazione della Giornata della Virtù ... lanazione.it

Rondine Cittadella della Pace: Jovanotti inaugura il Quarto Anno. “L’inquietudine è un seme generativo” - Quarto Anno Rondine, percorso formativo rivolto a studenti da tutta Italia, che scelgono di vivere un anno scolastico ... agensir.it

Jovanotti lancia Rondine: "Venite, è un posto unico". Sposa il quarto anno liceale - Sembra il saluto di un telecronista del calcio, magari ai tempi eroici di Novantesimo Minuto. lanazione.it

La Tassonomia UE entra nel suo quarto anno di applicazione, ma il 2024 segna un vero spartiacque #europa #idrico #investimenti #italia #LaboratorioRefRicerche #servizioidricointegrato #settoreidrico #sostenibilità #tassonomia #Ue #acqua x.com

Anche quest’anno entriamo di diritto nel Top Rating di Justeat. Per il quarto anno consecutivo grazie alle vostre recensioni del 2025 siamo nel 15% dei migliori partner Just Eat! Un piccolo grande riconoscimento che lo scorso anno ci è valso anche la c - facebook.com facebook