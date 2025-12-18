Il quarto anno del progetto Rondine illustrato a Veano

Il quarto anno del progetto “Rondine” si apre a Veano, in provincia di Arezzo, con un percorso internazionale dedicato alla gestione dei conflitti e alla costruzione di un futuro al servizio del bene comune. Sabato 20 dicembre, l'Agriturismo sociale Il ospiterà un incontro pubblico per condividere questa esperienza unica, che promuove crescita, dialogo e solidarietà tra giovani provenienti da tutto il mondo.

Un anno di scuola internazionale, in provincia di Arezzo, per imparare a gestire i conflitti e progettare il proprio futuro a servizio del bene comune: è il Quarto Anno Rondine e se ne parlerà sabato pomeriggio, 20 dicembre, durante un incontro pubblico ospitato dall'Agriturismo sociale Il.

