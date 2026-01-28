Quando e perché cambiare l'alimentazione del cane | come evitare un cambiamento troppo brusco

Cambiare l’alimentazione del cane può essere importante per motivi di età, salute o stile di vita. È fondamentale farlo con calma, introducendo piano piano i nuovi alimenti. Un passaggio troppo rapido può provocare problemi digestivi e mettere in difficoltà il cane nell’adattarsi. Per questo, i proprietari devono seguire una strategia graduale e paziente, evitando di cambiare tutto in un solo giorno.

Cambiare l'alimentazione del cane può essere necessario per età, stile di vita o salute. Il passaggio va fatto in modo graduale per evitare disturbi digestivi e favorire l'adattamento.

