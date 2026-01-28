Quali sono e cosa accadrà alle scuole di Bologna interessate dal dimensionamento

La Regione Emilia-Romagna ha deciso: anche le scuole di Bologna saranno coinvolte nel processo di dimensionamento. In pratica, alcuni istituti si uniranno, tre a Bologna e altri in tutta la regione, per creare strutture più grandi. La decisione è definitiva e riguarda direttamente insegnanti, studenti e famiglie. La trasformazione è in arrivo, e molte scuole si preparano ai cambiamenti.

Alla fine è ufficiale: la scuola dell’Emilia-Romagna sarà dimensionata. Nella pratica, diversi istituti scolastici saranno accorpati: tre a Bologna, diciassette in tutta la regione. A essere dimensionate saranno solamente le scuole dell’infanzia e le primarie (elementari e medie). Di fatto, tre istituti confluiranno in altrettanti plessi scolastici. Il primo è l’IC Borgonovo, che confluirà con l’IC Sasso Marconi: nuovo istituto da circa 1.105 alunni, con un dirigente scolastico in meno, un direttore dei servizi generali e amministrativi in meno e due collaboratori scolastici in meno. Il secondo la direzione didattica di Zola Predosa, che confluirà nell’IC Zola Predosa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

