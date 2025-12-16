Sciopero voli il 17 dicembre | niente aerei dalle 13 alle 17 Quali sono le tratte interessate
Il 17 dicembre, dalle 13 alle 17, si prevede uno sciopero nazionale di 4 ore del personale Ita Airways, che interesserà numerose tratte aeree. La protesta potrebbe causare disagi ai passeggeri e modifiche ai voli programmati durante questo intervallo di tempo. Ecco le informazioni principali sulle tratte coinvolte e le possibili conseguenze dello sciopero.
Per il 17 settembre si prospetta un mercoledì difficile, con lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, sottolineano che «un’assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero». Potrebbero esser previste cancellazioni o ritardi a partire dalle 13 sia su voli domestici che internazionali. Qui la lista fornita dalla compagnia dei voli cancellati. I sindacati che hanno indetto lo stop chiedono «il rinnovo del contratto nazionale con l’aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo e il recupero del personale che ancora usufruisce dell’ammortizzatore sociale e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato». Open.online
