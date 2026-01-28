La Futsal Cesena torna alla vittoria con una prova di forza a Reggio Emilia. La squadra di Cesena conquista tre punti importanti, battendo 2-1 una formazione che voleva agganciarla in classifica. La vittoria arriva dopo quattro sconfitte di fila e dimostra che il team ha il carattere per reagire. I romagnoli hanno giocato con cuore e concretezza, portando a casa un risultato che vale molto in chiave classifica.

Una gara da squadra vera, da cuore bianconero: solida, concreta, un successo meritato quello della Futsal Cesena per 1-2 a Reggio Emilia, una risposta forte alle quattro sconfitte di fila e contro una formazione reduce da tre vittorie consecutive e che sperava di agganciare in classifica i romagnoli. Invece è terzo posto bianconero a quattro lunghezze dalla coppia regina formata da Lecco e Petrarca Padova. Il blitz in terra emiliana è stato del gruppo, in grado di sopperire all’assenza del tecnico Osimani (ben sostituito da Guidi) impegnato con la nazionale sammarinese e di elementi importanti come Hachimi e Traversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prova di forza della Futsal. Adesso è al terzo posto

